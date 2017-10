Yangında 2'si çocuk 6 kişi hastanelik oldu

OLAY, Emek Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın sırasında A.T. (83), A.G. (66), N.U. (53), H.T. (50), Y.T. (6) ve E.T. (3) isimli vatandaşlar evde bulunuyordu. Yangının fark edilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparak yangını söndürdü. Çıkan yangından etkilenen A.T., A.G., N.U., H.T., Y.T. ve E.T. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında yaralanan H.T. isimli vatandaş polis ekiplerine verdiği ifadesinde, evinde bulunduğu sırada yangının çıktığını, yangının nedenini bilmediğini söyledi ve şikayetçi olmadığını belirtti.

Öte yandan, çıkan yangından etkilenip hastaneye kaldırılan N.U., A.T. ve A.G.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.