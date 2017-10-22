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Yangında 2'si çocuk 6 kişi hastanelik oldu

Eskişehir'de bir evde çıkan sebebi bilinmeyen yangından etkilenen 2'si çocuk toplam 6 kişi hastanelik oldu

Yangında 2'si çocuk 6 kişi hastanelik oldu

Eskişehir'de bir evde çıkan sebebi bilinmeyen yangından etkilenen 2'si çocuk toplam 6 kişi hastanelik oldu

22 Ekim 2017 Pazar 15:05
Yangında 2'si çocuk 6 kişi hastanelik oldu
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OLAY, Emek Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın sırasında A.T. (83), A.G. (66), N.U. (53), H.T. (50), Y.T. (6) ve E.T. (3) isimli vatandaşlar evde bulunuyordu. Yangının fark edilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparak yangını söndürdü. Çıkan yangından etkilenen A.T., A.G., N.U., H.T., Y.T. ve E.T. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında yaralanan H.T. isimli vatandaş polis ekiplerine verdiği ifadesinde, evinde bulunduğu sırada yangının çıktığını, yangının nedenini bilmediğini söyledi ve şikayetçi olmadığını belirtti.
Öte yandan, çıkan yangından etkilenip hastaneye kaldırılan N.U., A.T. ve A.G.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirYangın
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