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Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı!

Bolu'da, yangına giden itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 1 itfaiye personeli şehit oldu, 1 itfaiyeci yaralandı.

Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı!

Bolu'da, yangına giden itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 1 itfaiye personeli şehit oldu, 1 itfaiyeci yaralandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:45
Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı!
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ALINAN bilgiye göre Bolu'ya bağlı Tekke Işıklar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında, Murat Gülen, Hasan Öztürk, Hamdi Güden  ve İbrahim Yılmaz'a ait evler ile ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Yangına, Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Bolu belediyelerine ait  itfaiye ekipleri müdahale etti. 

Yangına müdahale için yola çıkan Bolu Belediyesine ait itfaiye aracı  köye yaklaşık 4 kilometre kala, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi  sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada, araçtaki Erhan Yazgan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır  yaralanan ve kalbi duran Aykut Kabakcıoğlu ise olay yerine gelen UMKE ekiplerinin  yaptığı kalp masajı sonrası hayata döndürüldü.

Uçurumdan sedyeyle çıkartılarak ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet  Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kabakcıoğlu'nun sağlık  durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen diğer itfaiyeciler de mesai  arkadaşlarından birinin hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde meydana gelen yangına, Dörtdivan,  Yeniçağa, Gerede ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini  söyleyerek, "Yangında 4 evimiz hasar gördü. Bunun yanında yangına gelmek için  yola çıkan Bolu Belediyesine ait itfaiye aracımız da kaza yaptı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BoluYangına Giden Itfaiye Aracı
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