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Yangın paniği! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti

Beyoğlu'nda iki katlı bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binayı kaplayan yangında mahsur kalan ve pencerelere çıkan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangın paniği! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti

Beyoğlu'nda iki katlı bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binayı kaplayan yangında mahsur kalan ve pencerelere çıkan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:26
Yangın paniği! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti
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BEYOĞLU'NDA iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ DUMANLARI FARK ETTİ

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Çavdar Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında saat 08.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

PENCERELERE ÇIKARAK KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yangın nedeniyle mahallede panik yaşanırken, yoğun duman kısa sürede binayı kapladı. Binada mahsur kalan Suriyeli 6 kişi ise pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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