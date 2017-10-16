Yangın nedeniyle tatil siteleri boşaltıldı

TURGUT REİS mahallesi Akyarlar mevkisinde Akşam saatlerinde başlayan yangında 85 hektarlık makilik ve otluk alanı kül oldu. Rüzgarında etkisi ile bir türlü söndürülemeyen yangına ilk olarak yangın helikopteri müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte İtfaiye ve orman ekipleri yangına karadan müdahaleyi sürdürdü. Arazinin engebeli ve dağlık olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekildi. Yaklaşık 9 saat süren yangın yerleşim yerlerine 50 metre kala güçlükle kontrol altına alındı.

Bahçe hortumu ile müdahale

Yangının sitelere yaklaşmasına 50 metre kala mahalle sakinleri bahçe hortumları ile sokaklarını ve kuru otları sulamaya başladı. Bahçesinde hortum bulunan vatandaşlar alevlerin sitelere ulaşmaması için seferber oldu. Kuru otları ve site yolunu sulayan vatandaşlar ilk kez sitelerine bu kadar yakın bir yangın olduğunu ifade ettiler.

Tatil sitesi boşaltıldı

Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına Akut ekibi de katıldı. Şap şapları ile yangına müdahale eden Akut ekipleri Akyarlarda bulunan Name sitesi sakinlerini de uyararak tahliye işlemi başlattı. Tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlerdeki vatandaşlar İtfaiye, orman ve akut ekiplerine yardım etti. Ters esen rüzgar ile bir anda sitelerin bahçelerine kadar ulaşan yangın evlere 50 metre kala söndürüldü. Yangın hakkında bilgi veren Akut Bodrum lideri Sadettin Uslu tedbir amaçlı siteyi boşalttıklarını belirterek “saat akşam saatlerinde başlayan yangın şuanda halen devam ediyor. Alevler sitelere yaklaşmış durumdaydı ama önlendi tehlike kalmadı bu sitede. Arka taraftaki sitelere alevler ulaşmasın diye Orman İşletme şefliği ile beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İtfaiye ekipleri de diğer tarafı tutuyor. Yangın çok geniş bir bölgeye yayılmış durumda. Çok geniş bir açıda müdahale ediliyor yangına. Noktasal bir müdahale olamıyor. Yangın sitenin yanına kadar geldi. Yangına yakın olan evler boşaltıldı, her hangi bir riske karşı. Şu anda alevlerin sıçramış olduğu bir ev yok” ifadelerini kullandı.

Ekipler seferber oldu

Yangına müdahale için Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ait 12 arozöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye amirliğine ait 20 itfaiye aracı, 100 orman işçisi, 60 itfaiye eri, 20 Akut gönüllüsü ve çok sayıda vatandaş seferber oldu. Dağlık ve engebeli bölgelerde yangının devam ettiği ve araçların ulaşamadığı yüksek kesimlerde Akut ekiplerinin şap şapları ile müdahale ettiği gözlendi.