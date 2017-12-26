Yanan binadan aşağıya atladı!

BAYRAMPAŞA Çiftehavuzlar caddesi üzerinde bulunan bir sanayi sitesindeki üçüncü katta bulunan plastik ham madde deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.Bu sırada yanan binada mahsur kalan bir vatandaş ikinci katta pencereye çıktı.
İtfaiye ekipleri branda açarak şahsı kurtarmaya çalıştı. Büyük paniğin yaşandığı anlarda itfaiye ekipleri ve vatandaşlar şahsa"Atla " diye bağırdı. Mahsur kalan vatandaş korku dolu bakışlar arasında brandaya atladı. Şahıs yangından sağ olarak kurtulurken, yaşanan can pazarı kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın tamamen dumanla kaplandığı ve itfaiye ekiplerinin üst katta ki vatandaşların atlaması için branda açtığı görülüyor. Bu sırada dumandan etkilenen bir vatandaş da itfaiye ekipleri ve aşağıda bulunan vatandaşların "atla" diye bağırmaları ile aşağıya atladığı görülüyor.
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