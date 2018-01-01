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'Yan bakma' kavgası kanlı bitti!

İstanbul'da 2017 yılının son cinayeti Sarıyer’de meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki Kemal Özderya silahla vurularak öldürüldü

'Yan bakma' kavgası kanlı bitti!

İstanbul'da 2017 yılının son cinayeti Sarıyer’de meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki Kemal Özderya silahla vurularak öldürüldü

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:10
'Yan bakma' kavgası kanlı bitti!
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İDDİALARA göre dün gece Sarıyer’de yaşanan olay şöyle gelişti; Serhat B. ve kardeşi Çayırbaşı'ndaki bir börekçide oturuyordu. Aynı börekçide oturan Kemal Özderya'nın da arasında bulunduğu grupla iki kardeş arasında ‘yan bakma tartışması’ yaşandı. Etrafta bulunan vatandaşların araya girmesiyle grup arasındaki tartışma yatıştırıldı. Ardından Serhat B. ve kardeşi araçlarıyla börekçinin yakınlarındaki bir benzin istasyonuna geldi.
Kemal Özderya ve arkadaşlarının da benzin istasyonuna gelmesiyle yarım kalan tartışma tekrar başladı.  Tartışma yerini arbedeye bırakırken, Serhat B. silahını çıkararak ateş etti.
 
Açılan ateş sonucu Kemal Özderya vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Serhat B. ve kardeşi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
 
Yaşanan olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Kemal Özderya’yı vurduğu iddia edilen Serhat B. ve kardeşi gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorguya alınan şüpheli iki kardeşin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu ortaya çıktı.
 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulYan BakmaKavgaKemal Özderya
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