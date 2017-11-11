Yamaç paraşütü keyfi faciayla sonuçlanıyordu

OLAY, bugün Silivri Aşıklar tepesi olarak bilinen bölgece meydana geldi. Kale Park yanında bulunan pistten atlayış yapan iki yamaç paraşütü pilotu, Aşıklar tepesi mevkiine geldiği esnada rüzgarın ters esmesi ve yakın uçmaları sebebiyle iki paraşüt birbirine dolandı. Paraşütçü Necat Tolu kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğer pilot Murat Soydan paraşüt iplerinin çalılara takılması sonucu havada asılı kaldı. Ölümle burun buruna gelen genç paraşütçü, olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekiplerinin uzun ve titiz çabaları sonucu bir saatlik çalışmanın sonrasında asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Soydan, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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