Yaklaşık 20 dakika yaşam savaşı verdi!

Enes Bekkur’un yakını olduğunu belirten vatandaş, sulama kanallarında her yıl çocukların hayatını kaybettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri 20 dakikadır yaşam mücadelesi veren çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Sudaki çocuğun çırpınışlarını gören vatandaşlar kanala atlayarak çocuğu sudan çıkarttı. Çocuğun çok su yuttuğu için bilincinin kapalı olduğu görüldü.

EDİNİLEN bilgiye göre, Yüreğir ilçesindeki Koza Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında serinlemek için yüzünü yıkamak isteyen Suriye uyruklu Enes Bekkur (15), kanala düştü.

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