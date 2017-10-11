Yakalanan PKK'lılar tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve aralarında örgütün sözde Ağrı bölge sorumlusunun da olduğu belirtilen 6 PKK terör örgütü mensubu, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Şabanmera köyünde jandarmanın başarılı operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin kimliklerinin sahte olabileceği değerlendirilerek Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünde parmak izi karşılaştırması yapıldı. İncelemede, kimliklerin sahte olduğu anlaşıldı.



Bomba eğitimi almış



Yaptırılan parmak izi incelemesi sonucunda üzerinde M.T. adına düzenlenmiş kimlik kullanan şüphelinin H.K. olduğu ve “PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranma kaydının olduğu, MİT, Emniyet ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı ile yapılan görüşmelerde bomba eğitimi aldığına dair bilgiler bulunduğu tespit edildi.



Ağrı bölge sorumlusu



Y.Ç. ismine düzenlenmiş sahte kimliği kullanan şüphelinin ise A.Y. olduğu, "PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydı ve sözde Ağrı bölge sorumlusu olarak örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğine dair bilgiler bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheliler, K.C.’nin “terör örgütüne katılmak” suçundan 8 ay Şanlıurfa F Tipi Cezaevinde yattığı, V.D.’nin ise KCK olaylarından dolayı Metris Cezaevinde 1 yıl, Tekirdağ polis bölgesinde KCK olaylarından dolayı 1 gün tutuklu kalıp tahliye olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden Irak uyruklu F.F.’nin ise Hakkari’nin Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığınca parmak izlerinin alındığı tespit edildi. Araç sürücüsü N.Ç.’nin de bir ay önce İpsala’ya bağlı Ahırköy’de “askeri yasak bölgeye izinsiz girme” suçundan yakalandığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirlendi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 6 şahıs, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.

