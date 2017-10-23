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Yakalanan kaçakçı manken çıktı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak puro, tütün ve sigaraları piyasaya dağıtan bir şebekeye operasyon yaptı

Yakalanan kaçakçı manken çıktı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak puro, tütün ve sigaraları piyasaya dağıtan bir şebekeye operasyon yaptı

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:05
Yakalanan kaçakçı manken çıktı
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ŞEBEKENİN Fatih'te bulunan bir iş hanında ofis açtığı saptandı. Ofiste lüks mekânlardan kaçak puro, tütün ve sigara siparişlerini alan A.E.'nin siparişleri Ukraynalı M.A. aracılığı ile dikkat çekmemek adına adreslere gönderdiği tespit edildi. M.A.'nın aynı zamanda modellik ve mankenlik yaptığı belirlendi. İddialara göre; şebeke polisin dikkatini çekmemek için para karşılığı M.A.'yı kurye olarak kullandı. Ofise düzenlenen baskında iş yeri sahibi A.E., M.A. ve iş yerinde bulunan O.K. ile A.C. gözaltına alındı. "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" gerekçesiyle işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
400 BİN TL DEĞERİNDE
 
Aramalarda piyasa değeri 400 bin lira olan 21 bin 820 adet kaçak puro, iki bin 330 paket kaçak sigara, 478 kilogram kaçak sigara tütünü ve 15 bin 401 adet sigara kâğıdı ele geçirildi. A.E. tutuklandı. M.A. ve diğer iki şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulKaçakçıKaçakçı Manken
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