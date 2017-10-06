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Yakalanan 64 mülteci serbest bırakıldı

Erzincan’da terk edilmiş halde bulunan ve emniyet güçlerince yakalanan 64 mülteci adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Yakalanan 64 mülteci serbest bırakıldı

Erzincan’da terk edilmiş halde bulunan ve emniyet güçlerince yakalanan 64 mülteci adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

06 Ekim 2017 Cuma 17:47
Yakalanan 64 mülteci serbest bırakıldı
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EDİNİLEN bilgilere göre, Erzincan - Erzurum Karayolu üzerinde Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde terk edilmiş halde 64 mülteci yakalanmıştı.
Mülteciler, Üzümlü İlçesinde tutulduktan sonra Üzümlü İlçe Jandarma ekiplerince otobüslerle Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne getirilerek, kayıt altına alındı. Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kayıt işlemleri yapılan mülteciler daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  

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Anahtar Kelimeler:
ErzincanErzurumÜzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı
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