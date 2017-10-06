Yakalanan 64 mülteci serbest bırakıldı

EDİNİLEN bilgilere göre, Erzincan - Erzurum Karayolu üzerinde Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde terk edilmiş halde 64 mülteci yakalanmıştı. Mülteciler, Üzümlü İlçesinde tutulduktan sonra Üzümlü İlçe Jandarma ekiplerince otobüslerle Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne getirilerek, kayıt altına alındı. Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kayıt işlemleri yapılan mülteciler daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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