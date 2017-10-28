Yağmur su baskınlarına neden oldu

KENT merkezinde bugün öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sunay Mahallesi'nde oturan yeni bir evli çiftin de evine yağmur suları doldu. Çiftin evindeki malzemeler zarar gördü. Belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.