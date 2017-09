Yağmur sonrası çöken cadde otomobili yuttu

İSTANBUL özellikle Sarıyer civarında, akşam saatlerinde oldukça şiddetli bastıran sağanak yağmur ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle, bir süredir kanalizasyon çalışması devam eden Nuripaşa Caddesi adeta ortadan ikiye ayrıldı. Boydan boya yarılan cadde bir otomobili yutarken, caddenin kısımlarında ise belediye otobüsleri ve bir arazi aracı da mahsur kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ortadan ikiye ayrılan caddede oluşan derin yarıktan akan yağmur suları caddeyi adeta dereye çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, korkunç tabloyu görüp şaşkına dönen vatandaşların çökme yaşanan caddeyi ve caddenin yuttuğu otomobili görüntülemesi dikkat çekti. Vatandaşlar, oluşan yarığın çevresinden yürümeye devam etti.



"Daha önce böyle bir şey görmedim"

Nuri Paşa Caddesi üzerinde evi bulunan ve Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden biri olan Bayram Pehlivan, evinin önünde oluşan ilginç tablo hakkında konuşurken, "Bu caddede oturuyorum. Yeni geldim. Gördüm, arabamı getiremedim, uzakta bir yere park ettim. Burada üç aydır çalışma var, kanal kapatılmıştı ama asfalt dökülmemişti, cadde bu hale geldi. Bir iki saat öncesine kadar bu cadde kullanılıyordu. Burada büyük bir hata var. Daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.



Sarıyer’de can pazarı

Sarıyer’de etkili olan sağanak yağışla birlikte su basan iş yerinde mahsur kalan bir kadın boğulmaktan son anda kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar sular altında kalan iş yerinin camlarını kırarak kadını kurtarırken yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer’e birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sarıyer Belediyesi ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı su baskınlarında bir kadın boğulmaktan çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Şiddetli yağışın ardından sular altında kalan bir iş yerinde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar, iş yerlerinin camını kırarak kurtardı. Vatandaşların omuzlayarak sular altındaki iş yerinden çıkardığı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken yaşanan can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların ellerine aldıkları sopa ve demirler yardımıyla iş yerinin camlarını kırdıkları görülüyor. Vatandaşların daha sonra sula altında kalan dükkandaki kadını omuzlayarak suların içerisinden çıkardığı görülüyor.