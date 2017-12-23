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Yağmur, soğuk engellemedi! Umut kuyruğu…

Eminönü'ndeki Milli Piyango bileti gişesinden bilet satın almak isteyenler, soğuk hava ve yağmura rağmen bugün de uzun kuyruk oluşturdu. Öğle saatlerinden itibaren gişe önünde yoğunluk başlarken, bilet kuyruğu 200 metreyi buldu. Her geçen dakika ise kuyruk uzuyor

Yağmur, soğuk engellemedi! Umut kuyruğu…

Eminönü'ndeki Milli Piyango bileti gişesinden bilet satın almak isteyenler, soğuk hava ve yağmura rağmen bugün de uzun kuyruk oluşturdu. Öğle saatlerinden itibaren gişe önünde yoğunluk başlarken, bilet kuyruğu 200 metreyi buldu. Her geçen dakika ise kuyruk uzuyor

23 Aralık 2017 Cumartesi 18:01
Yağmur, soğuk engellemedi! Umut kuyruğu…
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MİLLİ Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen, uzun kuyruklar oluştu. Yılbaşı bileti almak isteyenler, dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi. 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREV YAPIYOR

İzdiham ve 'araya kaynak yapanlar' olmaması için gişe önünde 10 özel güvenlik görevlisi çalışıyor. Zaman zaman çıkan 'sıra' tartışmaları, bu görevlilerinin araya girmesiyle büyümeden önleniyor. 

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER BİLE VAR

Nimet Abla gişesini tercih edenlerin ortak düşüncesi, büyük ikramiyenin sıklıkla buraya vurduğu şeklinde. Bu nedenle yılbaşı bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler var. Bunlardan biri de Kocaeli'den İstanbul'a gezmeye gelen ve gelmişken de bilet gişesine uğrayan Murat Oğuz oldu. Oğuz, "Yaklaşık 1 buçuk saat sırada bekledim. Burayı özellikle seçtim"" dedi. 

9 çeyrek bilet satın alan emekli Celal Doğan ise, "Buradan çıktığını hep duyuyoruz. Bu nedenle biz de tercih ettik. 70 yaşında olduğum için görevliler beni sırada bekletmedi. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu. 

ÜNLÜ GİŞENİN MÜDÜRÜ KONUŞTU

Gişenin müdürü Hasan Pan, yaptığı açıklamada yoğunluğun sabah saatlerinden başlayıp geç saatlere kadar yaşandığını söyledi. Pan, "Personelimizle hızlı bir şekilde bu yoğunluğun üstesinden geliyoruz. Müşterilerimiz en fazla 30 ila 40 dakika bekledikten sonra biletlerini alıyorlar. Yıllardır ikramiye dağıtıyoruz. Son iki yıldır büyük ikramiye bizden satıldı. İnşallah bu yıl da büyük ikramiyenin bizden satılmasını bekliyoruz. Bunu da buradan çok bilet satılmasına bağlıyoruz. O zaman ikramiyenin çıkma olasılığı ise artıyor" ifadelerini kullandı. 

'TİCARİ SIR' DEDİ TAM RAKAMI SÖYLEMEDİ 

Hasan Pan, gişeden günde tam olarak kaç adet bilet satıldığıyla ilgili bir soruya ticari sır olduğu gerekçesiyle yanıtlamaktan kaçınırken, "Şunu söyleyeyim, binlerce satıyoruz" demekle yetindi. 

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