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Volkan'dan imalı sözler! 'Bize neler atıldı...'

Fenerbahçe'nin Kaptanı Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'nda iptal edilen Beşiktaş maçı sonrası konuştu. F.Bahçe taraftarının takıma hiçbir zaman zarar vermediğini belirten Volkan, "O gün bir şeyler olduğunu anladım ve olaylara dahil olmadım." dedi.

Volkan'dan imalı sözler! 'Bize neler atıldı...'

Fenerbahçe'nin Kaptanı Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'nda iptal edilen Beşiktaş maçı sonrası konuştu. F.Bahçe taraftarının takıma hiçbir zaman zarar vermediğini belirten Volkan, "O gün bir şeyler olduğunu anladım ve olaylara dahil olmadım." dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:15
Volkan'dan imalı sözler! 'Bize neler atıldı...'
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YAYINCI kuruluş A Spor'a değerlendirmelerde bulunan Volkan, "Beşiktaş'ın verdiği karar kendilerini ilgilendirir. Biz sahadaki yerimizi aldık. Bu turu böyle geçmek istemezdik ama böyle geçmek de varmış. Akhisar ile final oynayacağız. Futbol adına güzel şeyler değil bunlar. Biz çok olaylar atlattık ama Fenerbahçe taraftarı takımına hiçbir zaman zarar vermedi. O gün bu olaylara biz de engel olamadıysak, kimse engel olamazdı. O gün bir şeyler olduğunu anladım ve olaylara dahil olmadım. Taşlar, sopalar, rakı şişeleri, direkler, neler atıldı bize... Bana birçok şey atıldı, gelmedi, gelse de en fazla kanar. " diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeVolkan Demirel
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