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Vize krizi dünya basınında! Hepsi ağız birliği etmiş gibi

ABD'nin ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını askıya alması dünya basınında yankı buldu. Krizin nedeni ise "ABD konsolosluğu çalışanının casusluk suçlamasıyla tutuklanması" gösterildi

Vize krizi dünya basınında! Hepsi ağız birliği etmiş gibi

ABD'nin ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını askıya alması dünya basınında yankı buldu. Krizin nedeni ise "ABD konsolosluğu çalışanının casusluk suçlamasıyla tutuklanması" gösterildi

09 Ekim 2017 Pazartesi 10:22
Vize krizi dünya basınında! Hepsi ağız birliği etmiş gibi
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İSTANBUL'DAKİ ABD konsolosluğunda bir çalışanın casuslukla suçlanarak tutuklanmasının ardından  ABD ve  Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya alması dünya basınında geniş yer buldu.

THE GUARDIAN:

Konsolosluk çalışanının ardından  ABD,  Türkiye'deki vize başvuru işlemlerini durdurdu.  İstanbul'daki konsolosluk ekibinden Türk bir çalışanın casuslukla suçlanması 'konsolosluk personeli güvenliği' konusunda soru işaretleri oluşturuyor.  İstanbul'da  ABD konsolosluğu çalışanlarından birinin tutuklanmasının ardından  ABD  Türkiye'den yapılan tüm normal vize başvuru işlemlerini süresiz olarak askıya aldı.
DER SPIEGEL:

Tutuklanan  ABD çalışanı ihtilaf yarattı.  ABD ve  Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını dondurdu.  Ankara'daki  ABD konsolosluğu artık Türk vatandaşlarına vize vermiyor. Şimdi  Türkiye'den de bu karara yanıt geldi ve iki ülke vize başvurularını karşılıklı olarak durdurdu.  Washington ve  ABD genelindeki tüm Türk konsoloslukları da  ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. Tek istisna ise göçmenlik başvuruları olacak.
WELT:

ABD ve  Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını sınırladı.  ABD konsolosluğu Türk vatandaşlarının vize başvurularını kesin bir şekilde kısıtladı ve bunu  Twitter hesabından paylaştı. Kısa bir süre sonra  Türkiye'nin  ABD konsolosluğundan da yanıt geldi ve iki ülke  ABD konsolosluğunun bir çalışanının  İstanbul'da tutuklanmasının ardından karşılıklı olarak vizeleri durdurmuş oldu.
LE MONDE:

ABD ve  Türkiye vize hizmetlerini askıya aldı.  Türkiye Pazar günü  Washington'dan gelen benzer bir kararın ardından  ABD vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğunu açıkladı. Tek istisna ise göçmen vize başvuruları olacak. İki ülkeden yapılan açıklamalarda personellerinin güvenliğinin sağlanması konusunu 'tekrar değerlendirebilmek' için karşılıklı olarak vizelerin askıya alındığı açıklaması yapıldı.

THE NEW YORK TİMES:

ABD  Türkiye'deki vize başvurularını askıya aldı ve  Türkiye'den misilleme geldi.  İstanbul'daki  ABD konsolosluğundan bir çalışanın  ABD'de yaşayan ve geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'e bağlı bir casus olmakla suçlanarak tutuklanmasının ardından,  Ankara'daki  ABD konsolosluğu personellerinin güvenliğini tekrar değerlendirmek için vizeleri askıya aldığını duyurdu.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABDİstanbulVize Krizi
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