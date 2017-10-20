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Vitrifiye yüklü tır yandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde hareket halindeki tırda çıkan yangında bir dorse dolusu vitrifiye ürünü kullanılamaz hale geldi

Vitrifiye yüklü tır yandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde hareket halindeki tırda çıkan yangında bir dorse dolusu vitrifiye ürünü kullanılamaz hale geldi

20 Ekim 2017 Cuma 08:05
Vitrifiye yüklü tır yandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Gürcistan’dan yüklediği vitrifiye ürünlerini İstanbul’a götüren Amıran Margvelashvılı (55) Osmancık’ta yemek molası verdi. Molanın ardından tekrar yola çıkan Marglevashvılı yönetimindeki tırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Seyir halindeki tırın dorsesinden dumanlar yükseldiğini gören diğer sürücüler sürücüyü durdurdu. Sürücünün çekiciyi dorseden ayırmasının ardından vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de D-100 karayolu üzerinde güvenlik önlemi aldı Yangında Tır dorsesi yanarken içerisindeki vitriye ürünlerinin tamamı kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
çorumOsmancıkDorse
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