Virajı alamayan otomobil takla attı!

EDİNİLEN bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 FS 609 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Baraj yolunda sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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