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Virajı alamayan otomobil takla attı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobilin takla atması sonucu ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi

Virajı alamayan otomobil takla attı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobilin takla atması sonucu ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi

18 Mart 2018 Pazar 18:33
Virajı alamayan otomobil takla attı!
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EDİNİLEN bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 FS 609 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Baraj yolunda sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
KahtaVirajı Alamayan
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