Vinçle taşınan işçinin ölümle dansı pes dedirtti

BAŞAKŞEHİR'DE vince asılı halde taşınan inşaat işçisi yürekleri ağza getirdi. İnşaat işçisinin metrelerce yüksekte halata tutunup onaracağı yere indiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
İŞÇİ VİNÇLE ORADAN ORAYA TAŞINDI
Başakşehir Kayaşehir'de bir işçi akıllara durgunluk veren bir yöntemle taşındı. Metrelerce yüksekte vincin halatlarına çıkan işçi ardından aynı şekilde başka bir bölüme taşındı.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEKİ İŞÇİ KAMERALARA KAYDEDİLDİ
Yürekleri ağza getiren anlar ise kameralarca kaydedildi.Görüntülerde işçi metrelerce yüksekten vincin halatlarına tutunuyor. Bu şekilde bir süre taşınan işçi ardından çalışacağı prefabrikin çatısına iniyor.
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