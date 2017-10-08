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Vincin çarptığı yaya üst geçidi otomobilin üstüne yıkıldı: 1 yaralı

Karaman'da vincin çarptığı yaya üste geçidin beton blok bölümünün otomobilin üstüne düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Vincin çarptığı yaya üst geçidi otomobilin üstüne yıkıldı: 1 yaralı

Karaman'da vincin çarptığı yaya üste geçidin beton blok bölümünün otomobilin üstüne düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

08 Ekim 2017 Pazar 15:04
Vincin çarptığı yaya üst geçidi otomobilin üstüne yıkıldı: 1 yaralı
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KAZA, bugün saat 13.45 sıralarında Abbas Mahallesi Mut Caddesi'nde meydana geldi. Ali Akman yönetimindeki 25 ND 218 plakalı vinç, altından geçtiği yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki 19 Mayıs Yaya Üst Geçidi'ne çarptı. Çarpanın şiddetiyle üst geçidin beton blokları o sırada vincin arkasından gelen Astsubay Hakan Güngör yönetimindeki 07 ACV 46 plakalı otomobilin üstüne düştü. Yaralanan sürücü Güngör, ambulansla karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cadde de ulaşıma kapatıldı. Vinç sürücüsü Ali Akman da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KaramanAbbas MahallesiAli Akman
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