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Vincin çarptığı üst geçit çöktü

İzmir'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü

Vincin çarptığı üst geçit çöktü

İzmir'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:34
Vincin çarptığı üst geçit çöktü
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BORNOVA'NIN Ağaçlı Yol mevkisinde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, bugün akşam saatlerinde, altından geçen bir vinç çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası bir  facia ucuz atlatıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Durağı'ndan Evka 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirBornova Ilçesiİzmir Metrosuİzmir GıdaTarım Ve Hayvancılık Il Müdürlüğü
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