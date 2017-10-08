Vicdansızlar, yeni doğan bebeği çöpe attılar

OLAY, Küçükçekmece Fatih Mahallesi üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen şüpheli kişi ya da kişiler ellerinde bir çöp poşetini yol üzerinde bulunan çöp konteynerinin yanına bıraktı. Bir süre sonra çöp konteynerinin yanından geçen bir vatandaş çocuk sesi duyduğunu belirterek çevredeki esnaflardan yardım istedi. Yolun karşısındaki esnafların çöp konteynerinin yanına gelip kontrol etmesi sonucu ağzı bağlı olan çöp poşeti içerisinden henüz daha 4 günlük olan bir erkek bebeğini buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesi ve hemen bulunmasıyla boğulmaktan kurtarılan erkek bebek tedavi edilmek üzere İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polis, bebeğin ağzının ses çıkarıp biri fark etmesin diye bağlandığını belirledi. Ayrıca çevredeki kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Öte yandan, olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde şüpheli bir kişi kaldırımın karşısına hızlıca geçerek kamera açısından çıkıyor. Ardından olay yerine polis gelerek bebeği buluyor. Bebeğin bulunmasının ardından bir dükkanın önünde esnafların yardım etmeye çalışması kameralara yansıyor. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde görülüyor.

“Bir siyah poşetin içine atmışlar”

Bebeği ilk fark eden vatandaşlardan Nesrin Sancak, “İşten geliyordum, berbere uğramıştım oraya yaşlı bir bayan geldi. 'Çöpten bir ses geliyor ama ben korktuğum için bakamadım' deyince koşarak çöp konteynerinin oraya gittik. Çöpün içine baktık, aradık, taradık bulamadık bir şey, daha sonra baktık ki ses çöpün yanından geliyor. Bir siyah poşet vardı içine atmışlar incecik battaniyeyle bu soğukta öylece bırakmışlar. Aldık hemen ardından sağlık ekiplerini çağırdık, sonra polisler gelip aldılar” dedi.

“Şimdilik hayati tehlikesi bulunmuyor”

Çöp konteynerinde bulunan bebeğe Sağlık Bakanlığının sahip çıktığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özge Sağlam, “Dün akşam saat 9-10 sularında çöpün kenarında bulunduğu söylenilen bebek 112 ekipleri tarafından acil birimimize getirildi. Sonrasında bakanlığımızca sahip çıkılan bebeği bizler yoğun bakım ünitemize yatırdık. Tahminen 3 ya da 4 günlük olduğunu tahmin ettiğimiz 3 bin 880 gram ağırlığında erkek bir bebek. Gerekli tetkik ve tedavilere başlandı, şimdilik hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra sağlığına kavuşturarak taburcu etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.