Vicdansız sürücü yayaya çarpıp kaçtı!

KAZA, akşam saatlerinde Tekirdağ-Malkara karayolunda bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ'dan Malkara istikametine gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Barbaros Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Yiğit’e (58) çarptı. Çarpma sonucu metrelerce yerde sürüklenen Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Sevim Yiğit'in yakınları gözyaşlarını tutamadılar. Yiğit’in cenazesi sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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