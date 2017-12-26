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Vicdansız sürücü engelli şahsa böyle çarptı

Silivri’de yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli bedensel engelli şahsa otomobil çarptı. Engelli vatandaşa çarpan vicdansız sürücü olay yerinden kaçarken kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

Vicdansız sürücü engelli şahsa böyle çarptı

Silivri’de yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli bedensel engelli şahsa otomobil çarptı. Engelli vatandaşa çarpan vicdansız sürücü olay yerinden kaçarken kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

26 Aralık 2017 Salı 11:47
Vicdansız sürücü engelli şahsa böyle çarptı
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KAZA, Silivri'de Belediye Konutları alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki bedensel engelli Salim E., arabalar hareket halindeyken tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki özel bir otomobil Salim E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekerlekli sandalyesinden yere düşen Salim E. hafif yaralandı. Engelli vatandaşa çarpan otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar yere düşen engelli şahsı kaldırarak yol kenarına aldı. Silivri Belediyesi Engelli Koordinasyon merkezinde (EYKOM) görevli sağlık ekipleri olay yerine gelerek talihsiz adama ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Salim E. tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tekerlekli sandalyesinin lastiği kopan Salim E.'ye geçici olarak tekerlekli sandalye verildi.
Öte yandan, kazaya sebep olan ve olay yerinden uzaklaşan aracın bulanması için çalışma başlatıldı. Kaza ani ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
SilivriEngelliEYKOM
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