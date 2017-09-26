Venezuela Büyükelçisi Reyes: 'Bizim yüzümüz Türkiye’ye dönük'

VENEZUELA'NIN Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Petrol fiyatlarındaki ani düşüş nedeniyle yaşadıkları krizi aşmak için ekonomiyi çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirten Büyükelçi Reyes, “Bu süreçte Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Türkiye sadece Ortadoğu’da değil tüm dünya coğrafyasında önemli bir yere sahip” diye konuştu.

“Türkiye ile kol kola çalışmak istiyoruz”

Venezuela’nın dünyada kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip olduğunu aktaran Reyes, “Petrol gelirine son derece bağımlı bir ülke haline geldik. Diğer sektörleri terk ettik. Petrol gelirleri gelsin ama ekonomi sadece petrole bağımlı olmasın. Bunun için acil bir değişime gitmemiz ve en kısa sürede ekonomimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu atılım sürecinde Türkiye ile kol kola çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Tarım, turizm, alternatif enerji ve diğer sektörleri desteklemek durumunda olduklarını belirten Reyes, tarıma elverişli 34 milyon hektar arazilerinin bulunduğunu, dünyanın en kaliteli kakaosunun Venezuela’da yetiştiğini söyledi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun Ekim ayında yapılması planlanan Ekonomik İşbirliği Toplantısı için Ankara’ya gelebileceğini kaydeden Reyes, Maduro’nun Türk iş adamlarıyla bir araya gelmesini arzu ettiklerini belirterek bu konuda ATO’dan destek istedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, konuşmasında Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaretin 85 milyon dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, “Bu rakamlar çok yetersiz. Dünyanın iki önemli ülkesiyiz ama aramızdaki ticareti çok fazla geliştirememişiz. İki ülkenin iş birliği yapabileceği pek çok alan var. Turizmde dünyadaki en önemli ülkelerden biriyiz. Tarımda çok ileriyiz” dedi.

İki ülke arasındaki ticaretin önündeki engelleri de sıralayan Baran, “Bir takım iyileştirmeler yapılırsa Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaretin bugünkü rakamların çok üzerine çıkacağına inanıyorum” diye konuştu. Baran, Ankara ekonomisi ve ATO’nun çalışmaları hakkında da Büyükelçi Reyes’e bilgi verdi.