Vatandaşların ağırlığına dayanamayan ahşap balkon çöktü

SOSYAL medyada paylaşılan görüntülerde bir düğün evinin balkonunda vatandaşların düğün sahibine çeşitli eşyalar verdiği görülüyor.
Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu ahşap balkon, ağırlığa dayanamayarak yıkılınca vatandaşların çığlık sesleri dikkat çekiyor.
Olayda kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.