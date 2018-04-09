Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar
İşte en az ve en...

Vatandaşlar hayretler İçerisinde İzledi!

Konya'da kurulacak rüzgar türbinin 60 metre uzunluğundaki kanatlarını taşıyan 3 TIR Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçti. Vatandaşlar önlerinden geçen dev türbinin kanatlarını şaşkınlıkla seyretti.

Vatandaşlar hayretler İçerisinde İzledi!

Konya'da kurulacak rüzgar türbinin 60 metre uzunluğundaki kanatlarını taşıyan 3 TIR Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçti. Vatandaşlar önlerinden geçen dev türbinin kanatlarını şaşkınlıkla seyretti.

09 Nisan 2018 Pazartesi 08:47
Vatandaşlar hayretler İçerisinde İzledi!
banner404

İzmir'den Konya'da kurulacak bir rüzgar enerji santraline 60 metre uzunluğunda rüzgar türbini kanadı taşıyan 3 TIR, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden polis kontrolünde geçti.

YOLDAN GEÇENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Her biri 60 metre uzunluğunda 15 ton ağırlığında olan pervaneleri taşıyan 3 TIR'ın geçişi için günler öncesinden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden izin alındı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, Turgutlulular ve yoldan geçen araç sürücülerinin ilgisini geçti.

1,5 KİLOMETRELİK YOLU 20 DAKİKADA GEÇTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'battı-çıktı' kavşak projesi nedeniyle 1.5 kilometresi tek şeride düşen İzmir- Ankara Karayolu'ndan dev rüzgar türbini kanadı taşıyan TIR'ların geçişi, nakliye işini üstlenen özel firma yetkilileri ile polislere zor anlar yaşattı. Yer yer genişliği 8 metreye kadar düşen yolu TIR'lar 20 dakikada geçebildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 09.04.2018 08:53
Anahtar Kelimeler:
60 Metre UzunluğundakiKonyaManisanın Turgutlu Ilçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Go-kart pistinde feci kaza
Go-kart pistinde feci kaza
Öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı
Öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı
Babanın dramı: PKK istedi, kura çekip iki oğlumdan birini verdim
Babanın dramı: PKK istedi, kura çekip iki oğlumdan birini verdim

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim