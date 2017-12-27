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Vatandaş yayla evlerini boşalttı, teröristler artık erzak çalamayacak

Doğu Karadeniz kırsalında boş yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleriyle kış üslenmesi yapan PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçleri tedbirlerini artırd

Vatandaş yayla evlerini boşalttı, teröristler artık erzak çalamayacak

Doğu Karadeniz kırsalında boş yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleriyle kış üslenmesi yapan PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçleri tedbirlerini artırd

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:58
Vatandaş yayla evlerini boşalttı, teröristler artık erzak çalamayacak
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DOĞU Karadeniz kırsalında boş yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleriyle kış üslenmesi yapan PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçleri tedbirlerini artırdı. Vatandaşlar da yaylalara gelip, evlerindeki yiyecekleri köylerine taşımaya başladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Ordu kırsalında PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla güvenlik güçleri tarafından başlatılan arazi arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor.

AÇ KALINCA EVLERE GİRİYORLAR

Giresun kırsalında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmanın ardından kaçan ve 5-6 kişi oldukları değerlendirilen PKK'lı teröristlerin, dağlarda yiyecek bulamayıp aç kalınca yayla evlerine sığındığı tespit edildi. Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda onlarca evin kapısını kırarak yiyecek ve yaşam malzemesi çalan teröristlerden 2'si teslim oldu, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GİRESUN KIRSALINDA OPERASYON

Bu teröristlerin verdiği ifadeler ve yer göstermeleriyle yayla evlerinden çalınan erzak ve yaşam malzemeleri de güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla sığınaklarda ele geçirildi. Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da bulunduğu operasyonlar Giresun kırsalında yoğun şekilde devam ederken, bölgede sıkışan terörist grubun, Giresun üzerinden Ordu kırsalına geçmesi ihtimaline karşı da sınır bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.

ERZAKLAR EVLERE TAŞINIYOR

Ordu'nun 26 yaylası ve obalarında güvenlik tedbirleri artırılırken, yayla evleri de yakın takibe alındı. Yayla evlerini sürekli kontrol altında tutan güvenlik güçleri, bölgede arazi arama ve tarama faaliyetini de koordineli olarak sürdürüyor. Kaymakamlık ve güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine Ordu'da yaylalara günübirlik geri dönen vatandaşlar da evlerindeki erzakları alarak köylerine götürüyor.

EVLERİNİ KONTROLE GİTTİLER

Giresun kırsalında PKK'lı teröristlerin yayla evlerini yağmaladığının duyulması üzerine Ordu'nun Mesudiye ilçesi sakinleri de karlı havaya rağmen Topçam yaylalarına giderek evlerini kontrol etti. Güvenlik güçlerine destek veren vatandaşlardan Sinan Biçer, "Giresun'da yayla evlerinin teröristler tarafından soyulduğunu öğrendik. Biz de arkadaşlarımızla yaylalarımıza geri döndük, erzak kalıp kalmadığına baktık. Yayla evlerini kontrol ettik, herhangi bir hırsızlık olayı var mı, diye. Devlet bize korucu silahı versin. Biz silahımız olsa da olmasa da her zaman güvenlik güçlerimizin yanındayız. Yaylalarımızı bu kış mevsiminde sürekli kontrol altında tutacağız. Köylü olarak bu konuda çok duyarlıyız ve teyakkuzdayız" dedi.

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GiresunOrduKaradenizPKKPolitikaGüncel
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