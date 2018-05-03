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Vatandaş ATM’de bulduğu parayı...

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde duyarlı bir vatandaş ATM’de bulduğu bin 440 TL’yi polise teslim etti. Polis, kime ait olduğu tespit edilen parayı sahibine verildi.

Vatandaş ATM’de bulduğu parayı...

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde duyarlı bir vatandaş ATM’de bulduğu bin 440 TL’yi polise teslim etti. Polis, kime ait olduğu tespit edilen parayı sahibine verildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:36
Vatandaş ATM’de bulduğu parayı...
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 GÖLBAŞI ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir bankanın ATM’sinden para çekmek isteyen Erkan Ertaş, ATM’nin para çıkış bölümünde bir miktar para olduğunu görür. ATM’nin ekranında Murat Özalp adlı kişinin ismini gören Erkan Ertaş, para yatırma işlemine onay vermediği için paranın iade edildiğini fark edince parayla birlikte Cumhuriyet Polis Merkezine başvurdu. Parayı sahibine verilmek üzere polise teslim etti.

Polis ekipleri bankanın yetkilileri ile görüşerek, paranın kime ait olduğunu öğrendi. Murat Özalp’a ait olduğu tespit edilen para polis merkezinde polisler tarafından sahibine teslim edildi.
 
Murat Özalp, Erkan Ertaş’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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Adıyaman’ın Gölbaşı IlçesiATM’de Bulduğu Parayı.
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