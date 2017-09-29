Valilikten toplantı ve yürüyüş yasağı

KONUYA ilişkin Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Ekim 2017 - 01 Kasım 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak “Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb.” etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkâmil İlçelerimizde, Valiliğimizce yasaklanmıştır’’ denildi.
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