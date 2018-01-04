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Valilikten sel uyarısı: Çocuklarınızı okuldan erken alın

Adana Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi

Valilikten sel uyarısı: Çocuklarınızı okuldan erken alın

Adana Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi

04 Ocak 2018 Perşembe 17:01
Valilikten sel uyarısı: Çocuklarınızı okuldan erken alın
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ADANA Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi.

2 DERS TATİL EDİLDİ

Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür."

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Son Güncelleme: 04.01.2018 17:45
Anahtar Kelimeler:
SarıçamYüreğirSeyhanAdanaEğitimGüncel
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