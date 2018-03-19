Valilikten Nevruz'a izin çıktı!

DİYARBAKIR'DA 21 Mart Çarşamba günü kutlanacak Nevruz için tertip komitesinin Diyarbakır Valiliğine yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildi.
BAŞVURU KABUL EDİLDİ
Nevruz Tertip Komitesi'nin 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak etkinlik için Diyarbakır Valiliği'ne yaptığı başvuru kabul edildi.
KARAR HDP'YE TEBLİĞ EDİLDİ
Diyarbakır Valiliği'nce HDP'ye tebliğ edilen karara göre, Nevruz kutlamaları saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak.
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