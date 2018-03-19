Valilikten Nevruz'a izin çıktı!

KARAR HDP 'YE TEBLİĞ EDİLDİ Diyarbakır Valiliği'nce HDP'ye tebliğ edilen karara göre, Nevruz kutlamaları saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak.

BAŞVURU KABUL EDİLDİ Nevruz Tertip Komitesi'nin 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak etkinlik için Diyarbakır Valiliği'ne yaptığı başvuru kabul edildi.

DİYARBAKIR 'DA 21 Mart Çarşamba günü kutlanacak Nevruz için tertip komitesinin Diyarbakır Valiliğine yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.