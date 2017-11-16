Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108364
ALTIN
159.130
DOLAR
3.8730
STERLİN
5.0977
EURO
4.5673
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem...
1 haftada 5 kilo verdiren ev yapımı tarif!
1 haftada 5 kilo!
Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
banner468

Valilikten ilginç karar: Okullarda efsane takımın marşı çalacak

Kocaeli Valiliği, ilçelere bildirim yaparak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün okul ve kurumlarda Kocaelispor marşının çalınacağını bildirdi

Valilikten ilginç karar: Okullarda efsane takımın marşı çalacak

Kocaeli Valiliği, ilçelere bildirim yaparak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün okul ve kurumlarda Kocaelispor marşının çalınacağını bildirdi

16 Kasım 2017 Perşembe 09:00
Valilikten ilginç karar: Okullarda efsane takımın marşı çalacak
banner404

KOCAELİ'DE ilginç bir uygulamaya gidildi. Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, başkanlığa ilk geldiği yıllarda ilkokul öğrencilerine Kocaelispor arması ve yazısı bulunan kalem, silgi dağıtmıştı. Özgür Kocaeli'nin haberine göre Yavuz, bu kez de Kocaelispor marşını okullarda ders zili olarak çalınmasını sağladı.

Kocaeli'nin eski valisi Hasan Basri Güzeloğlu zamanında da oldukça önemli yol alan Yeşil – Siyahlı ekibin yönetimi kurulu, yeni vali Hüseyin Aksoy'a yaptığı bir ziyarette okullarda Kocaelispor marşının çalınmasını dile getirmişti.

VALİLİK BİLDİRİ YAPTI: KOCAELİSPOR MARŞI ÇALINACAK

Bugün Kocaeli Valiliği ilçelere yazılı bir bildirim yaparak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün okul ve kurumlarda Kocaelispor marşının çalınmasını bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KocaeliOkulMars
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobilin lastiğinden eroin çıktı
Otomobilin lastiğinden eroin çıktı
Köpeğe tecavüz etmekle suçlanıyordu! Gerçek şoke etti
Köpeğe tecavüz etmekle suçlanıyordu! Gerçek şoke etti
"Karım değil mi döverim" dedi, savcılık...
"Karım değil mi döverim" dedi, savcılık...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim