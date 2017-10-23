Valilik binası önünde kendini araca kilitledi

OLAY öğle saatlerinde Kocaeli Valilik binasının önünde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs aracını valiliğin giriş kapısının önüne çekti. Kendisini de aracın içine kilitleyen sağlık çalışanı araçtan inmeyeceğini söyledi. Valilik binasında görevlilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de eylemciyi araçtan inmeye ikna edemedi. Daha sonra polis ekipleri olay yerine bir adet çekici istedi. İçindeki eylemci ile beraber araç çekiciye koyularak olay yerinden uzaklaştırıldı. Valilik görevlileri basın mensuplarının görüntü almasına izin vermedi.
Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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