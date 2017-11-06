Valilik açıkladı! Aşırı yağış yüzünden okullar tatil mi?

MERSİN Valiliğinden, yarın kentte okulların tatil edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada, yoğun yağış nedeniyle yarın okulların tatil edildiğine yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır."
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