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Valilik açıkladı! 30 gün boyunca yasak

Van'da basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı

Valilik açıkladı! 30 gün boyunca yasak

Van'da basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:34
Valilik açıkladı! 30 gün boyunca yasak
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VALİLİKTEN yapılan açıklamada, bu kararla il sınırları içerisinde,  huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu  esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının  amaçlandığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: 
 
"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911  sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting,  kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 31 Ekim 2017 tarihinden  geçerli olmak üzere 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları,  çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve  etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda yine 31 Ekim 2017 tarihinden geçerli  olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."
 

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Son Güncelleme: 30.10.2017 19:42
Anahtar Kelimeler:
ValilikVanda Basın Açıklamalarıçadır KurmaStant Açma
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