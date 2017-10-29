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Vali talimatı verecek, 10 gün içinde yeni başkan seçilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek görevinden istifa etti. Ankara Valisi'nin çağrısıyla Belediye Meclisi 10 gün içerisinde toplanıp, yeni başkanı belirleyecek

Vali talimatı verecek, 10 gün içinde yeni başkan seçilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek görevinden istifa etti. Ankara Valisi'nin çağrısıyla Belediye Meclisi 10 gün içerisinde toplanıp, yeni başkanı belirleyecek

29 Ekim 2017 Pazar 07:02
Vali talimatı verecek, 10 gün içinde yeni başkan seçilecek
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ANKARA Valisi  Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 gün içinde toplanarak yeni belediye başkanını belirlemesini isteyecek.

GÖKÇEK'İN YERİNE İHSAN ÖLMEZ BAKACAK

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,  Melih Gökçek'in istifasının ardından, yeni belediye başkanı seçilinceye kadar, bu görevi, Meclis 1'inci Başkanvekili Ali İhsan Ölmez'in yürüteceği bildirildi.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUKLA SEÇİLECEK

Yeni büyükşehir belediye başkanının  Ankara Valisi Topaca'nın çağrısının ardından 10 gün içinde Ölmez başkanlığında toplanan Mecliste, üyeler arasından ve gizli oyla seçileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yeni başkanın belirlenmesinde ilk 2 oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek. Oyların eşitliği durumunda ise kura çekilecek. Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresiyle sınırlı olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 140 üyesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali IhsanErcan TopacaMelih GökçekAnkaraPolitikaGüncel
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