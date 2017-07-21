Vahşi hayvan alarmı

OLAY geçtiğimiz gece bilinmeyen bir saatte İlyasdere Mahallesi Abdullah Günaydın’ın evinin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birkaç hafta önce buzağılayan ineği ile buzağısını daha serin olan evin bahçesindeki barakaya bırakan Abdullah Günaydın isimli çiftçi sabah kalktığında karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Birkaç haftalık buzağının arka tarafından diri diri parçalanarak ciğerinin yendiğini gören Günaydın gözlerine inanamazken köylüler buzağının parçalanış biçiminden yola çıkarak hayvanın vaşak ya da kurt tarafından parçalandığını tahmin ettiklerini söyledi.