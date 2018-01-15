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Vahşet! Öz oğlunu 7 kurşunla öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı babası tarafından tabancayla 7 yerinden vurulan madde bağımlısı Faruk Y. yaşamını yitirdi

Vahşet! Öz oğlunu 7 kurşunla öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı babası tarafından tabancayla 7 yerinden vurulan madde bağımlısı Faruk Y. yaşamını yitirdi

15 Ocak 2018 Pazartesi 23:26
Vahşet! Öz oğlunu 7 kurşunla öldürdü
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ANKARA'NIN Altındağ ilçesinde tartıştığı babası tarafından tabancayla 7 yerinden vurulan Faruk Y. yaşamını yitirdi.

KONUŞMAK İÇİN EVE GELMİŞ

Olay, akşam saatlerinde Güneşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Pilot Fatih Korçam Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan evli ve 3 çocuk babası Rafet Y., kendisi ile konuşmak için evine gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Faruk Y. ile tartışmaya başladı.

TAM 7 YERİNDEN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Rafet Y., oğlunu 7 yerinden vurdu. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 'Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti' diyerek apartmandan inen baba Rafet Y. polis ekipleri tarafından silahla birlikte gözaltına alındı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Faruk Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Faruk Y.'nin madde bağımlısı olduğu ve sık sık ailesi tartıştığı öne sürüldü. Faruk Y.'nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraAltındağGüneşevler Mahallesi
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