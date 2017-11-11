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Vahşet! Eski eşi ile babasını öldürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Ramazan Ö. yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 24 yaşındaki Meryem ve 51 yaşındaki babası İlhami Rençber'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Vahşet! Eski eşi ile babasını öldürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Ramazan Ö. yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 24 yaşındaki Meryem ve 51 yaşındaki babası İlhami Rençber'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü

11 Kasım 2017 Cumartesi 18:00
Vahşet! Eski eşi ile babasını öldürdü
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OLAY, öğleden sonra, Akyazı Kumköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Ö., 1 yıl önce boşandığı Meryem Rençber'in yaşadığı babasının evine geldi. Ramazan Ö., burada yanında getirdiği av tüfeğiyle evin önünde bulunan genç kadına ve babası İlhami Rençber'e ateş edip, kaçtı. Baba ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, yakınları jandarma ve 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Meryem Rençber'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan İlhami Rençber ise kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı hastaneye gelerek, acılı aileyle görüşüp, bilgi aldı.
Jandarma, kaçan Ramazan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İlhami RençberSakaryaAkyazı
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