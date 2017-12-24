Uzman çavuş silahlı saldırıda yaralandı

BUGÜN saat 18.00 sıralarında, Siirt'in sadece yaya trafiğine açık olan Güres Caddesi'nde yürüyen Uzman Çavuş H.N., kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Uzman Çavuş H.N.'ye doğru 6 - 7 el ateş eden saldırgan, ara sokaklara kaçarak içini kaybettirdi. Ağır yaralanarak yerde kalan Uzman Çavuş H.N.'ye ise ilk yardımı çevredekiler yaptı. Uzman Çavuş H.N., çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Uzman Çavuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırının gerçekleşmesinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişinin olaya doğrudan katılan kişi olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş H.N.'nin sivil kıyafetli olarak çarşıda gezdiği öğrenildi.
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