Uyuyan sürücü tıra çarptı

KAZA , Gerede-Karabük D-100 karayolu Horhos Çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyreden Hasan Dere idaresindeki 48 V 2056 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücü uyuyunca aynı yöne seyir halinde olan Korkmaz Bulu idaresindeki 34 JAE 06 plakalı tır a arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, vatandaşların olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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