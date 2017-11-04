Uyuşturucuyu iç çamaşırlarına gizlemişler

İL Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray -Adana çevreyolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında, durumundan şüphelendikleri 34 JC 7554 plakalı otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan 19 yaşındaki Dilara D., 29 yaşındaki Aydın Ö. ve 32 yaşındaki Hüseyin K.'nın yapılan üst aramasında iç çamaşırları na paketlenerek gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak ifade için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.