Uyuşturucudan ölen gencin cesedini köpekler parçaladı

25 Ocak 2016 Pazartesi 20:23
SELÇUKLU ilçesi Ak Mahallesi'ndeki dere yatağında köpeklerin bir kişinin cesedini parçaladığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Yapılan incelemede gencin karnında uyuşturucu bağımlılarının tedavilerinde kullanılan "çip" takılı olduğu belirlendi. Polis, cesedin aynı mahallede oturan ve 6 Ocak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mustafa Meral'e ait olabileceğini düşünerek yakınlarına haber verdi. Meral'in annesi Hediye Meral oğlunu koluna yaptırdığı "yıldız" dövmesi ile bir süre önce aldığı kırmızı ayakkabılarından teşhis etti. Meral'in madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi gördüğü öğrenildi.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 20:25