Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

SAMSUN 'DA " uyuşturucu ticaret i" yaptığı iddiasıyla 10 Haziran 2017 tarihinde tutuklanan 26 yaşındaki Ahmet T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Ahmet T., "uyuşturucu ticareti" suçundan suçlu bulunarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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