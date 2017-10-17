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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklu olarak yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklu olarak yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

17 Ekim 2017 Salı 14:18
Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis
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SAMSUN'DA "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla 10 Haziran 2017 tarihinde tutuklanan 26 yaşındaki Ahmet T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Ahmet T., "uyuşturucu ticareti" suçundan suçlu bulunarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

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SamsunUyuşturucuTicaretSamsun 1. Ağır Ceza MahkemesiDava
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