Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı!

OLAY , Samsun 'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Kurtuluş Parkı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi parkta esrar içerken yakaladı. Yapılan araştırma sonucu söz konusu şahıslara esrarı O.Ç.'nin (57) temin ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan O.Ç.'nin Canik ilçesindeki evinde yapılan aramada 2 paket halinde yaklaşık 60 gram esrar maddesi ele geçildi. Polisteki sorgusu tamamlanan O.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece " uyuşturucu ticareti " suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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