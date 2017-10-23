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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı!

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı!

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

23 Ekim 2017 Pazartesi 18:21
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı!
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OLAY, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Kurtuluş Parkı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi parkta esrar içerken yakaladı. Yapılan araştırma sonucu söz konusu şahıslara esrarı O.Ç.'nin (57) temin ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan O.Ç.'nin Canik ilçesindeki evinde yapılan aramada 2 paket halinde yaklaşık 60 gram esrar maddesi ele geçildi. Polisteki sorgusu tamamlanan O.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunUyuşturucu TicaretiSamsun Emniyet Müdürlüğü
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