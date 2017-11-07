Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ali K., Mehmet Ö., Ramazan K., Erdal C., Murat S., Alper Ç. ve E.P. gözaltına alındı. Eğitimli köpekle şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda da paketler halinde 160 gram esrar 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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