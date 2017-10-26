Uyuşturucu tacirleri hesap çetelesi tutmuş

EDİNİLEN bilgiye göre Battalaltı olarak bilinen yerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 9 kişinin ev, araç ve üst aramalarında 15 gram esrar, 23 gram bonzai maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hesap çetelesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslarda Ö.B.(43), A.B.(22), N.H.B(23), ve C.G.(30) hakkında Uyluşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.