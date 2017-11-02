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Uyuşturucu satıcıları hapse girdi, torbacıların yaşı 13'e düştü

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 300 torbacı tutuklanınca, zehir tacirleri çocukları kullanmaya başladı. Esrar satan 13 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince suçüstü yakalandı

Uyuşturucu satıcıları hapse girdi, torbacıların yaşı 13'e düştü

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 300 torbacı tutuklanınca, zehir tacirleri çocukları kullanmaya başladı. Esrar satan 13 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince suçüstü yakalandı

02 Kasım 2017 Perşembe 11:33
Uyuşturucu satıcıları hapse girdi, torbacıların yaşı 13'e düştü
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ADANA'DA 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki bir çocuk polis tarafından sokakta esrar satarken suçüstü yakalandı.

ÇOCUKLARI TORBACI OLARAK KULLANMAYA BAŞLADILAR

Adana Emniyet Müdürü  Selami Yıldız göreve başladıktan sonra topyekun uyuşturucuyla mücadele başlattı. Yıldız'ın talimatıyla sadece narkotik ekipleri değil, güven tim, yunus, polis merkezi ekipleri de sık sık torbacılara yönelik şok baskın başlattı. Bu baskınlar sonucunda 2 ayda yaklaşık 300 torbacı tutuklandı. Yıldız'ın bu topyekun mücadelesinin ardından torbacılar cezaevine girince bu kez zehir tacirleri yaşları 12 ile 18 arasında değişen çocukları torbacı olarak kullanmaya başladı.  Polis bu durumu da tespit ederek sokaklara şok baskınlarını devam ettirdi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Baskınlardan birinde iddiaya göre,  Yüreğir ilçesi  Çamlıbel Mahallesinde kendilerinden kaçan çocuğu polis kovaladı. Çocuk kaçarken elindeki poşeti de attı.  Polis önce poşeti alıp daha sonrada çocuğu yakaladı.  Polis çocuğun isminin H.S., yaşının 13 ve 7. sınıf öğrencisi olduğunu belirledi. Poşetin içinden de 10 paket içinde satışa hazır 22 gram esrar ele geçirildi.

''POŞETİN İÇİNDE ESRAR OLDUĞUNU BİLMİYORDUM''

Çocuğun psikolog eşliğinde alınan ifadesinde poşetin içinde esrar olduğunu bilmediğini kendisini mahalleden tanımadığı birinin poşet verip sokağa gönderdiğini birinin gelip alacağını söylediği öğrenildi. Zanlı çocuk daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp aileye teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Selami YıldızAdana3. Sayfa
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