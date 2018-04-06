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Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu madde satan 1 kişi suçüstü yakalandı

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu madde satan 1 kişi suçüstü yakalandı

06 Nisan 2018 Cuma 19:28
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. çalışmada Süleymanşah Mahallesinde uyuşturucu madde satan Reşit T. isimli şahıs, üzerindeki bir miktar uyuşturucuyla birlikte satış yaparken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuSuçüstü
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